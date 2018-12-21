Скачать
Пятница, 21.12.2018
Волкер: Украина еще не готова к членству в НАТО
Волкер: Украина еще не готова к членству в НАТО
Порошенко рассказал, сколько будет выделено на нужды армии в 2019 году
Порошенко рассказал, сколько будет выделено на нужды армии в 2019 году
Беринчик - Кристобаль: где и когда смотреть бой 22.12.2018
Беринчик - Кристобаль: где и когда смотреть бой 22.12.2018
Итоги 2018 года: самые громкие звездные разводы и расставания
Итоги 2018 года: самые громкие звездные разводы и расставания

Столтенберг рассказал о главных угрозах для НАТО: Терроризм, кибератаки, Россия

Столтенберг рассказал о главных угрозах для НАТО: Терроризм, кибератаки, Россия
16:22 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Генсек НАТО объявил Россию одной из главных угроз альянсу.

Приоритетами НАТО в условиях роста угроз в ближайшем будущем являются отношения с Россией, конфликт в Украине, терроризм и кибератаки, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Главная задача для НАТО в том, чтобы приготовиться к серии вызовов и угроз одновременно. Мы не можем позволить себе роскоши выбирать между терроризмом, кибератаками или более напористой Россией. Мы должны ответить на все эти вызовы сразу", - сказал Й.Столтенберг в интервью бельгийскому телеканалу RTBF.

Россия, по словам генсека НАТО, является одной из причин необходимости увеличения военных расходов альянса.

"Сочетание более усиленной России, которая незаконно аннексировала Крым и дестабилизирует восток Украины, с террористической угрозой - все это требует больше инвестиций", - объяснил Й.Столтенберг необходимость увеличения оборонных бюджетов стран НАТО.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НАТО, Россия, Терроризм, Йенс Столтенберг, Кибератаки.
загрузка...
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маникюр 2019: фантастические идеи для тех, кто соскучился за весенним цветком
02 Погода на праздничные выходные: температурные "качели" и снег
03 Украинцам придут рекордные платежки за тепло: что делать
04 Гороскоп на сегодня, 21 декабря 2018: все знаки Зодиака
05 Что нельзя делать на Новый год 2019: главные запреты новогодней ночи
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Потепление будет недолгим: в Украине снова ударят морозы
Потепление будет недолгим: в Украине снова ударят морозы
В Украине от гриппа умерли еще два человека
В Украине от гриппа умерли еще два человека
Чемпионка Европы Прищепа о мотивации, планах и главной проблеме легкой атлетики Украины
Чемпионка Европы Прищепа о мотивации и планах
День зимнего солнцестояния 2018: что обязательно нужно сделать 22 декабря
День зимнего солнцестояния 2018: что обязательно нужно сделать 22 декабря
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь