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Президент Сербии о ситуации с Косово: Мы далеки от любого соглашения

Президент Сербии о ситуации с Косово: Мы далеки от любого соглашения
16:57 Сегодня Телеграф Европейская Правда

Новости мира: Президент Сербии ответил на письмо Трампа по соглашению с Косовом.

Президент Сербии Александар Вучич говорит, что он не разделяет оптимизм президента США Дональда Трампа о том, что соглашение между Сербией и Косовом находится "в пределах досягаемости".

Об этом пишет AP.

Вучич заявил в пятницу, что письмо, направленное Трампом, который выражает такое мнение, является "рациональным" и приветствуется, но также добавил: "Мы далеки от любого соглашения".

Во многих идентичных письмах к руководителям Сербии и Косовом Трамп призвал обе страны обеспечить "историческое" соглашение, которое бы обеспечило "долгожданный" мир в балканском регионе.

Сербия и Косово проводят переговоры с Европейским Союзом, направленные на нормализацию отношений. Брюссель отмечает, что ни один будущий член ЕС не может иметь территориальных или пограничных споров. Косово объявило независимость от Сербии в 2008 году, что Белград не признает.

Письмо Трампа рассматривается как знак того, что Вашингтон готов взять на себя более активную роль в посредничестве между двумя врагами.

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Сербия, Косово, Дональд Трамп, Александар Вучич.
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