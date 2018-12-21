Протесты в Барселоне: 11 человек задержано

Новости мира: В Барселоне произошло столкновение полиции с сепаратистами, есть задержанные.

Испанская полиция столкнулась с каталонским сепаратистами, которые заблокировали дороги в Барселоне в связи с проведением встречи правительств Испании и Каталонии. Правоохранители арестовали 11 протестующих, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Сторонники независимости Каталонии от Испании баррикадировали улицы города и окрестностей шинами и шагали под национальными флагами. Отмечается, что во время протестов сепаратисты сожгли портрет Короля Филиппа IV. От столкновений с полицией пострадали 32 человека.

Протестующие жалуются на отсутствие прогресса после незаконного референдума и провозглашения независимости в 2017 году.

"Мы ничего не достигли. Нас только больше репрессируют. Никто не хочет насилия, но люди устали", - рассказал 44-летний протестант Ян Толл.

Как известно, сепаратисты начали протесты из-за встречи правительств Испании и Каталонии, на которой должны были обсудить углубление автономии региона.