Нидерланды озадачены решением Трампа о выводе войск США из Сирии

Новости мира: Голландцы также были удивлены объявлением планов Вашингтона существенно сократить свои силы в Афганистане.

Нидерланды, присоединяясь к другим союзникам США, выразили обеспокоенность решением Вашингтона о выводе сил из Сирии и заявили, что американский план сокращения военного присутствия в Афганистане является преждевременным.

Об этом пишет Reuters.

Объявление президента США Дональда Трампа удивило голландцев, которые способствуют военным миссиям в Сирии и Афганистане, заявила министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд.

"Для нас понятно, что, если у вас есть альянс, вы должны обсудить дела в пределах альянса, а не делать вещи через твит", - сказала Бейлевелд.

Нидерланды поддерживают борьбу против боевиков самолетами F-16. Голландцы намерены прекратить свое участие в этой операции, которая подчиняется американскому военному командованию, 31 декабря.

Бейлевелд отметила, что прекращение военного присутствия США в Сирии будет иметь "далеко идущие последствия для региона и безопасности". "ИГИЛ" еще не полностью побеждено, и угроза не исчезла", - сказала она.

Бейлевелд добавила, что преждевременно сокращать количество сил в Афганистане, где Нидерланды имеют 100 военнослужащих в рамках миссии НАТО, которая называется "Решительная поддержка". Эта миссия оказывает поддержку афганской армии и полиции.