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Протесты в Венгрии: Орбан дал комментарий

Протесты в Венгрии: Орбан дал комментарий
20:42 Сегодня Телеграф Европейская Правда

Новости мира: Орбан назвал протесты в Венгрии "истерическим криком".

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан назвал волну протестов против реформы трудового законодательства в стране "истерическим криком".

Об этом пишет France24.

Орбан в интервью общественному радио сказал, что его партия "Фидес" "просто хочет избавиться глупых правил, чтобы те, кто желает заработать больше, могли работать больше".

Президент Венгрии Янош Адер в четверг подписал реформу трудового законодательства, которая вызвала протесты в стране и была названа критиками "рабской". Изменения предусматривают увеличение максимального количества сверхурочных часов работы в год с нынешних 250 до 400. Критики говорят, что новые правила ослабляют защиту работников.

Орбан заявил, что работникам будут оплачивать сверхнормативный рабочий день в конце каждого месяца, хотя текст закона позволяет работодателям отложить оплату до трех лет.

Глава правительства настаивает на том, что "этот закон является хорошим законом, мы должны судить по тому, как это работает на практике".

"Мы услышали этот же истерический крик, когда мы выбросили МВФ из Венгрии, когда мы сокращали налоги или ввели программу общественных работ, оппозиция закричала:" Раб! ", - добавил он.

Он также повторил обвинения правительства о том, что "наиболее активных участников акций финансирует Джордж Сорос", либеральный американский миллиардер, родившийся с венгерским гражданством.

Значительные протесты в Будапеште активизировались после того, как 12 декабря парламент принял соответствующие поправки.

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Венгрия, Протесты, Янош Адер, Виктор Орбан.
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