Эра каменного угля закончилась: в Германии закрыли последнюю угольную шахту

Новости мира: Пятница, 21 декабря, ознаменовала завершение эры каменного угля в Германии.

Церемонию закрытия последней шахты в Ботропе в Рурском бассейне транслировали в прямом эфире немецкие телеканалы.

"Это черный день, Последний черный день. Мы отказываемся от добычи угля окончательно и бесповоротно", - сказал Петер Шримпф - председатель Ruhrkohle AG, крупнейшая немецкой угледобывающей корпорации.

В церемонии приняли участие федеральный президент ФРГ Франк-Вальтер-Штайнмайер, председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, немецкие политики, священники и уже бывшие шахтеры.

"Это не просто кусок угля. Это история… Этот день трагический не только потому, что закрывается шахта, а потому что заканчивается целая эпоха для вас", - сказал Штайнмайер, которому вручили последний кусок добытого угля.

Без угля, подчеркнул он, история ФРГ была бы другой.

Уголь сыграл огромную роль в создании экономической мощи Германии. Однако уже с конца 1950-х немецкий уголь начал проигрывать в цене импортированному, а также другим носителям, в отрасли начался кризис. С 1960 до 2000 год число шахт в ФРГ сократилось с 146 до 12. Последние 3 года в стране работали лишь две шахты с совокупной годовой производительностью менее 4 млн тонн.

Власти оттягивали момент полного закрытия шахт, чтобы как можно большему числу шахтеров обеспечить новые рабочие места. Большинство из оставшихся 3500 шахтеров в этом году досрочно выходят на пенсию. Другие перейдут на административную работу, в пожарные части, на работу в аэропортах или на вокзалах, некоторые могут пройти переподготовку на другие специальности.

Отказ от добычи угля не означает отказ от использования импортного энергоносителя, а также от бурого угля, который продолжают добывать.Однако созданная летом нынешнего года правительством ФРГ "Угольная комиссия" разрабатывает федеральный план полного отказа от угля.