Курц приехал в Румынию, чтобы передать председательство в Совете ЕС

Новости мира: Австрия передала Румынии председательство в Совете ЕС.

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц встретился в пятницу в Бухаресте с президентом и премьером Румынии с целью символичной передачи председательства в Совете ЕС, которое продлится в первом полугодии 2019 года.

Об этом на странице в Facebook сообщило Австрийское председательство в Совете Европейского Союза.

"Австрийский федеральный канцлер Себастьян Курц встретился с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом и премьер-министром Виорикой Дэнчилэ для символической передачи председательства Совета Европейского Союза. 1 января Румыния примет председательство в Совете от Австрии. Успехов!" - говорится в сообщении.

12 октября президент Румынии заявил, что его страна не готова возглавить Совет ЕС с 1 января. Он считает социал-демократическое правительство Виорики Дэнчилэ некомпетентным и выступил с требованием его отставки.

Как пишет, The Straits Times, 21 декабря Йоханнис высказал иное мнение: "Мы хорошо подготовлены, и я уверен, что мы справимся соответствующим образом".

Он сказал, что правительство преодолело "кадровый кризис", когда министр по делам ЕС Виктор Негреску неожиданно подал в отставку в прошлом месяце.

В прошлом месяце Еврокомиссия приняла чрезвычайно критический доклад о судебной реформе, которую провело правительство Румынии. Местные СМИ сообщают, что левое правительство намерено принять спорный экстренный указ в январе следующего года, и он приведет к амнистии по ряду коррупционных дел.

Подобная попытка, предпринятая в январе 2017 года, вызвала крупнейшие уличные протесты в Румынии с момента распада коммунистического режима в 1989 году.