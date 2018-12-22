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Британская оппозиция предлагает новую сделку по Brexit в случае победы на выборах

Британская оппозиция предлагает новую сделку по Brexit в случае победы на выборах
16:50 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Лейбористы обещают новое Brexit-соглашение в случае победы на выборах.

Оппозиционная партия лейбористов выдвинула идею заключения Brexit-соглашения на иных условиях с ЕС вместо проекта, согласованного председателем правительства Терезой Мэй.

Об этом cообщает Reuters.

"Лидер британской оппозиции Джереми Корбин собирается продолжить курс по Brexit и попытается изменить условия сделки, если он победит на внеочередных выборах в следующем году, заявил он в субботу, разочаровав сторонников партии, которые поддерживают организацию второго референдума", - говорится в сообщении.

Как и большинство британцев, лейбористы Корбина резко разделились по поводу решения по Brexit, некоторые законодатели призывают к новому опросу, другие, представляющие местности, проявившие наибольшую поддержку выходу из ЕС на плебисците 2016 года - не поддерживают проведение нового плебисцита.

Как известно, в британском парламенте произошел скандал из-за того, что лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин во время спора с премьер-министром Терезой Мэй назвал ее "глупой женщиной".

Как сообщалось ранее, парламент Великобритании так и не провел голосования по достигнутому правительством Терезы Мэй соглашению с Брюсселем о выходе страны из ЕС. Голосование должно было состояться 11 декабря, но глава правительства, не будучи уверенной в его результатах, перенесла эту процедуру. Новое голосование состоится не ранее 7 января 2019 года.

Официальной датой Brexit является 29 марта 2019.

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Все по теме:

ЕС, Великобритания, Тереза Мэй, Джереми Корбин, Brexit.
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