Спикер парламента Молдовы считает, что Россия вмешивается в выборы

Новости мира: В Молдове заявляют о вмешательстве РФ в парламентские выборы.

Спикер парламента Молдовы Андриан Канду считает инициативу России об отмене на полгода таможенных пошлин на молдавскую продукцию вмешательством в избирательный процесс накануне парламентских выборов.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа в Молдове.

"Отмена на полгода таможенных пошлин на молдавские товары, также как и провозглашенная ранее амнистия для молдавских мигрантов, тесно связана с предстоящими парламентскими выборами в Молдове. Обе инициативы направлены на обеспечение голосов граждан в пользу Партии социалистов и президента Игоря Додона, который является частью этой партии", - отметил Канду.

Спикер подчеркнул при этом, что если бы эти две инициативы России прозвучали раньше, то никакой взаимосвязи между ними и выборами не было бы.

Ранее Россия сообщила об амнистии для молдавских мигрантов, нарушивших миграционное законодательство России. Амнистия будет действовать с 1 января по 25 февраля 2019 года. На этот период ожидается прибытие в Молдову около 170 тысяч граждан Молдовы, которым впоследствии разрешат въезд в Россию, несмотря на нарушение ими российского законодательства.

Как известно, парламентские выборы пройдут в Молдове 24 февраля 2019 года. Выборы впервые пройдут по смешанной системе: 51 депутат парламента (из 101) будет избран по партийным спискам, а остальные 50 – по одномандатным округам.

Центризбирком Молдовы уже зарегистрировал первый избирательный блок. В него вошли Партия "Действие и солидарность" (руководитель – Майя Санду) и Партия "Платформа "Достоинство и правда"" под руководством Андрея Нэстасе.