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Разногласия по "Северному потоку - 2": Экс-канцлер Германии раскритиковал США

Разногласия по &quot;Северному потоку - 2&quot;: Экс-канцлер Германии раскритиковал США
21:46 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: Экс-канцлер ФРГ Шрёдер раскритиковал США за давление по вопросу "Северного потока-2".

В США свои энергетические интересы Европе, чем и объясняется их давление в связи с реализацией проекта газопровода "Северный поток-2", а Германия должна сама решать, с кем ей вести бизнес, а с кем нет. Такую точку зрения высказал экс-канцлер ФРГ (1998-2005) Герхард Шредер в интервью немецкой газете Die Welt, сообщает УНН.

"Они делают это не из любви к Украине, а поскольку сами хотят поставлять газ в Германию — сжиженный газ хуже по качеству и при этом дороже, чем тот, который поставляют по трубопроводу", — сказал социал-демократ.

По его словам, Берлин не должен позволять Вашингтону определять, с кем можно торговать, а с кем нет. "Иран, Китай, Россия — если так пойдет и дальше, то нам уже ни с кем нельзя будет иметь экономические отношения. Для зависимой от экспорта страны, которой является Германия, это неприемлемо. При всем уважении и при всей дружбе нужно американцам это сказать", — отметил Шрёдер.

Он заверил, что не является политиком, который выступает с антиамериканских позиций. "Однако сутью моих усилий в области внешней политики было добиться относительной независимости от США и сохранить ее", — указал бывший канцлер.

Стоит добавить, что Герхард Шрёдер является главой совета директоров российской компании ОАО "НК" Роснефть "с 29 сентября 2017 года.

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Германия, США, Герхард Шредер, Северный поток-2.
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