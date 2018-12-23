Суд отклонил жалобу Ассанжа на условия его содержания в посольстве Эквадора

Новости мира: Суд признал жалобу необоснованной и не увидел никаких нарушений прав Ассанжа.

Апелляционный суд в эквадорской провинции Пичинча отклонил жалобу основателя проекта WikiLeaks Джулиана Ассанжа на условия его содержания в посольстве Эквадора в Лондоне, где он живет уже более шести лет. Об этом в пятницу, 21 декабря, сообщил адвокат Ассанжа Карлос Поведа, пишет DW.

"Мы проиграли", - констатировал защитник, слова которого приводит агентство AFP. Юрист добавил, что все возможности защиты по данному делу исчерпаны.

Как известно, Джулиан Ассанж получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне в 2012 году, тогда он скрывался от выдачи Швеции по обвинению в изнасиловании. В 2017 году это расследование прекратили, но теперь ему грозит арест в Великобритании и последующая выдача США - там ему может грозить тюремный срок за обнародование сотен тысяч секретных правительственных документов.

Президент Эквадора Ленин Морено в июле 2018 года подтвердил, что его правительство ведет переговоры с британскими властями о том, чтобы Ассанж покинул посольство.

О новых правилах проживания в посольстве для Ассанжа стало известно в середине октября этого года.