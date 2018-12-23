Скачать
Воскресенье, 23.12.2018
Стала известна причина задержек в оформлении &quot;евроблях&quot;
Стала известна причина задержек в оформлении "евроблях"
В Николаевской области разоблачили банду межрегиональных наркодиллеров
В Николаевской области разоблачили банду межрегиональных наркодиллеров
Беринчик вызвал на бой потенциального соперника Ломаченко
Беринчик вызвал на бой потенциального соперника Ломаченко
Ученые обнаружили газовое облако времен Большого взрыва
Ученые обнаружили газовое облако времен Большого взрыва

Акция в поддержку украинских моряков в Болгарии была сорвана полицейскими

Акция в поддержку украинских моряков в Болгарии была сорвана полицейскими
22:32 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: faktor.bg

Новости мира: В Софии полиция вмешалась и сорвала акцию против агрессии РФ в Азове.

В столице Болгарии Софии полиция помешала проукраинской протестной акции возле подаренной Россией новогодней елки, под которой активисты требовали освобождения пленных моряков ВМС Украины. Об этом сообщает болгарское издание Faktor.bg.

"Болгары и украинцы собрались сегодня в 15:00 возле собора Святой Недели, перед скандальной новогодней елкой, которую посол России Анатолий Макаров подарил жителям Софии несколько дней назад от имени правительства в Москве. Их акция - протест против агрессивной российской политики. Граждане требовали свободы для украинских моряков, арестованных в Керченском проливе. Недовольные политикой Кремля махали украинским флагом и плакатами с требованием остановить российскую агрессию", - сообщает болгарское издание.

Отмечается, что активисты разместили у подножия елки символические кораблики с именами пленных моряков, которые впоследствии повесили на само дерево, вместе с листовками против российской агрессии.

Однако на место вызвали полицию, которая идентифицировала всех участников и принялась срывать с елки открытки, кораблики и флажки Украины и Болгарии.

Соответствующее видео на своей странице в Facebook разместила одна из участниц пикета Марта Георгева.

В Софии устроили проукраинскую акцию против агрессии РФ на Азове

Другие видео с места происшествия также размещены на странице болгарского издания и на странице в соцсети активиста Асена Генова.

В публикации также подчеркивается знаковость того, что российская елка установлена перед храмом, который "около ста лет назад был взорван коммунистическими террористами по приказу советских большевиков".

Участники акции сообщили, что ожидают повестки в полицию, которую вызвал, вероятно, российский гражданин.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Болгария, Акция, Моряки, София, Украинские моряки.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и суеверия на Новый 2019 год Желтой Земляной Свиньи
02 Маникюр 2019: шикарный зимний маникюр для солидных дам (Фото)
03 Новый год 2019: что можно и нельзя готовить в год Свиньи
04 Рева объяснил, в чем смысл программы "муниципальная няня"
05 На католическое Рождество синоптики обещают настоящую зимнюю погоду
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Волкер: Российской Федерации нужен повод для агрессии
Волкер: Российской Федерации нужен повод для агрессии
Выборы в ОТГ: Стало известно в какой области была самая высокая явка
Выборы в ОТГ: Стало известно в какой области была самая высокая явка
Филарет: Если бы я не уступил, мы не достигли бы объединения
Филарет: Если бы я не уступил, мы не достигли бы объединения
Эксперты подсказали, как не набрать лишний вес на новогодние праздники
Эксперты подсказали, как не набрать лишний вес на новогодние праздники
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь