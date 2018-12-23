Акция в поддержку украинских моряков в Болгарии была сорвана полицейскими

Новости мира: В Софии полиция вмешалась и сорвала акцию против агрессии РФ в Азове.

В столице Болгарии Софии полиция помешала проукраинской протестной акции возле подаренной Россией новогодней елки, под которой активисты требовали освобождения пленных моряков ВМС Украины. Об этом сообщает болгарское издание Faktor.bg.

"Болгары и украинцы собрались сегодня в 15:00 возле собора Святой Недели, перед скандальной новогодней елкой, которую посол России Анатолий Макаров подарил жителям Софии несколько дней назад от имени правительства в Москве. Их акция - протест против агрессивной российской политики. Граждане требовали свободы для украинских моряков, арестованных в Керченском проливе. Недовольные политикой Кремля махали украинским флагом и плакатами с требованием остановить российскую агрессию", - сообщает болгарское издание.

Отмечается, что активисты разместили у подножия елки символические кораблики с именами пленных моряков, которые впоследствии повесили на само дерево, вместе с листовками против российской агрессии.

Однако на место вызвали полицию, которая идентифицировала всех участников и принялась срывать с елки открытки, кораблики и флажки Украины и Болгарии.

Соответствующее видео на своей странице в Facebook разместила одна из участниц пикета Марта Георгева.

Другие видео с места происшествия также размещены на странице болгарского издания и на странице в соцсети активиста Асена Генова.

В публикации также подчеркивается знаковость того, что российская елка установлена перед храмом, который "около ста лет назад был взорван коммунистическими террористами по приказу советских большевиков".

Участники акции сообщили, что ожидают повестки в полицию, которую вызвал, вероятно, российский гражданин.