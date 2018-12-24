Скачать
Понедельник, 24.12.2018
&quot;В идеале - до Рождества&quot;: Волкер считает, что РФ может отпустить украинских моряков
"В идеале - до Рождества": Волкер считает, что РФ может отпустить украинских моряков
ЕС предложил помощь Индонезии для борьбы с последствиями цунами
ЕС предложил помощь Индонезии для борьбы с последствиями цунами
Беринчик вызвал на бой потенциального соперника Ломаченко
Беринчик вызвал на бой потенциального соперника Ломаченко
Ученые обнаружили газовое облако времен Большого взрыва
Ученые обнаружили газовое облако времен Большого взрыва

ЕС предложил помощь Индонезии для борьбы с последствиями цунами

ЕС предложил помощь Индонезии для борьбы с последствиями цунами
00:32 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:

В трудное время, когда Индонезия переживает последствия цунами в Сундском проливе, Европейский союз выступает в поддержку народа и властей этой страны, говорится в совместном заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини и члена Еврокомиссии по гуманитарной помощи Христоса Стилианидеса.

"Наши мысли о жертвах и всех пострадавших, а также о том, что службы экстренной помощи прилагают все усилия для спасения жизней и помощи нуждающимся. Мы выражаем соболезнования тем, кто потерял близких", - сказано в документе, распространенном в воскресенье в Брюсселе.

В нем отмечается, что много людей погибло, получило ранения или пропало без вести после цунами в субботу вечером.

Высокопоставленные представители ЕС сообщили, что служба экстренного спутникового картографирования ЕС "Коперник" была активирована, и эксперты ЕС по гуманитарным вопросам находятся в режиме готовности.

"Мы готовы предложить любую необходимую помощь и внимательно следим за ситуацией", - заявили Ф.Могерини и Х.Стилианидес.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, Индонезия, Цунами, Федерика Могерини, Христос Стилианидес.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Стала известна причина задержек в оформлении "евроблях"
02 Беринчик вызвал на бой потенциального соперника Ломаченко
03 Ученые обнаружили газовое облако времен Большого взрыва
04 Эксперты подсказали, как не набрать лишний вес на новогодние праздники
05 Телеведущая Лилия Ребрик трогательно поздравила мужа с годовщиной свадьбы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Волкер: Российской Федерации нужен повод для агрессии
Волкер: Российской Федерации нужен повод для агрессии
Выборы в ОТГ: Стало известно в какой области была самая высокая явка
Выборы в ОТГ: Стало известно в какой области была самая высокая явка
Филарет: Если бы я не уступил, мы не достигли бы объединения
Филарет: Если бы я не уступил, мы не достигли бы объединения
Эксперты подсказали, как не набрать лишний вес на новогодние праздники
Эксперты подсказали, как не набрать лишний вес на новогодние праздники
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь