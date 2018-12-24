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Глава МИД Сербии озвучил условие для возобновления переговоров с Косово

Глава МИД Сербии озвучил условие для возобновления переговоров с Косово
01:18 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Сербия назвала условия для продолжения переговоров с Косово.

Белград готов к продолжению переговоров по нормализации отношений с Приштиной лишь при условии отмены введенной 100-процентной пошлины на сербский импорт.

Об этом заявил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич, сообщает корреспондент Укринформа.

"Продолжения диалога по нормализации отношений с Косово не будет до тех пор, пока не будут выполнены определенные условия. Мы будем стремиться к отмене 100-процентной пошлины на сербский импорт, но пока введенная пошлина действует, переговоров не будет", - отметил Дачич.

Глава внешнеполитического ведомства Сербии подчеркнул, что на данном этапе переговоры будут проводиться при посредничестве представителей ЕС, заявив, что пока нет предпосылок для вынесения этого вопроса для обсуждения на уровне ООН.

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Сербия, Переговоры, Пошлины, Косово, Ивица Дачич.
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