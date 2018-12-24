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Румыния предпримет меры для обеспечения безопасности на рождественских ярмарок

Румыния предпримет меры для обеспечения безопасности на рождественских ярмарок
01:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: Румыния усилила меры безопасности вокруг рождественских ярмарок.

Власти Румынии предпринимают усиленные меры безопасности вокруг рождественских ярмарок, где в праздничные дни ожидается большое скопление людей.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

"Территория вокруг рождественской ярмарки на площади Конституции в центре Бухареста недоступна для автомобилей, а все припаркованные вблизи площади автомобили тщательно проверяются специалистами-пиротехниками", - говорится в сообщении Антитеррористического управления.

Помимо этого, прилегающие к площади Конституции улицы на время праздников закрыты для движения автотранспорта. Также в центре румынской столицы круглосуточно дежурят сотрудники антитеррористического управления Румынии.

Аналогичные меры безопасности предпринимаются во всех крупных городах страны. Согласно статистическим данным, в праздничные дни через площадь Конституции в центре Бухареста проходят сотни тысяч граждан со всей Румынии.

Меры безопасности предприняты после трагического инцидента на Рождественской ярмарке в Страсбурге.

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Румыния, Меры безопасности, Бухарест, Страсбург.
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