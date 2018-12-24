Эрдоган пожелал счастливого Рождества христианам всего мира

Новости мира: Эрдоган подчеркнул важность мирного сосуществования различных религий.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пожелал счастливого Рождества христианам, подчеркнув культурное многообразие Турции и историческую роль Анатолии, как территории, где христиане имели возможность скрываться от преследований и войн.

Соответствующее заявление было распространено сегодня.

"Хочу, чтобы Рождество, которое празднуется нашими гражданами-христианами разных конфессий, традиций и церквей в соответствии со своими убеждениями, привело к усилению атмосферы солидарности в нашей стране. Я желаю христианам всего мира счастливого Рождества", - говорится в заявлении президента.

Реджеп Тайип Эрдоган также подчеркнул важность мирного сосуществования различных религий.

"Мы, как приверженцы древней традиции, которая основывается на уважении к мнению, убеждению и основным правам человека, считаем наличие на нашей территории сегодня различных религий и культур ценным активом. Осознание этого является основой национального мира, безопасности, единства и солидарности, наибольшей силой, которую имеем, что даст нам также мирное сосуществование в будущем", - говорится в заявлении.

Как известно, 25 декабре христиане отмечают Рождество Христово по Григорианскому календарю. В прошлом году Верховная Рада Украины внесла изменения в Кодекс законов о труде и сделала 25 декабря выходным днем.