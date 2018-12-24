Могут пытать: Британия отказалась выдавать бизнесмена России

Новости мира: Великобритания отказалась выдавать России бизнесмена из-за угрозы пыток.

Высокий суд юстиции Лондона принял решение против выдачи России российского бизнесмена Алексея Шматко.

Как передает Радио Свобода, в своем решении от 23 декабря суд сообщил, что если Шматко будет отправлен в Пензу, где его разыскивают силовики, то он, вероятно, будет находиться в условиях, нарушающих его права, предусмотренные статьей 3 Европейской конвенции по правам человека.

Шматко разыскивает Россия по обвинению в мошенничестве. Сам подозреваемый утверждает, что дело против него открыли за отказ отдать офицеру Федеральной службы безопасности (ФСБ) долю своего бизнеса.

В 2010 году Шматко был условно осужден за фальсификацию. Он заявил, что во время содержания под стражей его пытали.

В 2011 году он покинул Россию, а в 2014 году подал заявление о политическом убежище в Великобритании.

Как сообщается, Лондонский суд принял во внимание, что трое обвиняемых по так называемому делу "Сети" заявляли о пытках со стороны местных сотрудников ФСБ в Пензе там же, где раньше удерживали Шматко.

Осенью 2017 года в Пензе арестовали семерых активистов левого крыла. В начале 2018 года в Санкт-Петербурге были отправлены под стражу еще двое. По версии следствия, молодые люди создали подпольную организацию "Сеть" с намерением "раскачать народные массы", устроив теракты во время выборов президента России и чемпионата мира по футболу.

Трое из задержанных в Пензе – Дмитрий Пчелинцев, Илья Шакурський и Арман Сагинбаев – сообщили о пытках током в подвале следственного изолятора, однако возбуждать дело в отношении следователя, которого они обвиняли, в России отказались.