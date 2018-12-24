Санкций ЕС не будет: Сенат Италии поддержал проект бюджета

Новости мира: Сенат Италии одобрил согласованный с Брюсселем проект бюджета.

Сенат Италии в ночь на воскресенье поддержал проект бюджета на 2019 год, по которому Рим и Брюссель вели спор несколько месяцев.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Чтобы вступить в силу с начала нового года, бюджет должен быть утвержден нижней палатой парламента до 31 декабря.

В минувшую среду Европейская комиссия достигла компромисса с Италией о бюджете на 2019 год после нескольких месяцев словесной перепалки. Таким образом,Риму удалось избежать дисциплинарных мер со стороны ЕС.

Впрочем, изменения в бюджет требовали значительного переписывания проекта, поэтому в субботу окончательный текст бюджета поступил в Сенат в последний момент. Это вызвало критику оппозиционных депутатов.

Демократическая партия заявила, что попросит главный итальянский суд вынести решение о конституционности этого шага, заявив, что для обсуждения законопроекта было недостаточно времени.

В воскресенье вице-премьер Луиджи Ди Майо заявил на Facebook, что достижения соглашения с ЕС неизбежно означало, что для представления проекта бюджета перед парламентом понадобится больше времени. "Я рассчитываю на окончательное утверждение бюджета 27-28 декабря", - сказал он.

В октябре популистская правящая коалиция Италии обнародовала проект бюджета, который предусматривал прогнозируемый дефицит ВВП в размере 2,4% по сравнению с 1,8% в этом году. В результате компромисса с Брюсселем Рим уменьшил свой прогноз дефицита на следующий год до 2,04% ВВП. Рим также снизил прогноз экономического роста с 1,5% до 1%.

Италия рисковала попасть под санкции ЕС, если бы не пересмотрела свои планы по увеличению расходов на следующий год. Еврокомиссия назвала их "беспрецедентным" отклонением от финансовых правил еврозоны.