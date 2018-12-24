Скачать
Понедельник, 24.12.2018
Генсек ОБСЕ не ждет прорыва на мирных переговорах по Донбассу в обозримом будущем
Генсек ОБСЕ не ждет прорыва на мирных переговорах по Донбассу в обозримом будущем
Теракт в Charlie Hebdo: Подозреваемого экстрадировали во Францию
Теракт в Charlie Hebdo: Подозреваемого экстрадировали во Францию
Допинг-проба украинского тяжелоатлета дала положительный результат
Допинг-проба украинского тяжелоатлета дала положительный результат
Ученые обнаружили газовое облако времен Большого взрыва
Ученые обнаружили газовое облако времен Большого взрыва

Теракт в Charlie Hebdo: Подозреваемого экстрадировали во Францию

Теракт в Charlie Hebdo: Подозреваемого экстрадировали во Францию
06:54 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Во Францию экстрадировали террориста, причастного к атаке на Charlie Hebdo.

Подозреваемый в причастности к теракту в редакции сатирического журнала Charlie Hebdo, арестованный 16 декабря в Джибути, был экстрадирован во Францию.

Об этом в воскресенье, 23 декабря, сообщили министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер и прокуратура Парижа, передает Радио Свобода.

"Один из самых опасных террористов, 36-летний Петер Шериф, арестованный 16 декабря в Джибути, был экстрадирован во Францию", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Шерифа был доставлен в Париж под охраной и в наручниках и взят под стражу в аэропорту Шарля де Голля. Его поиски велись с 2011 года.

Министр обороны Франции Флоранс Парли заявила накануне, что у правоохранителей есть подозрения по поводу причастности Шерифа к организации террористического нападения на редакцию журнала Charlie Hebdo 7 января 2015 года.

Следствие надеется, что арест Петера Шерифа поможет выйти на заказчиков этого преступления.

В минувшую пятницу, 21 декабря, прокуратура Парижа направила в суд дело 14 обвиняемых, которые, вероятно, оказывали "логистическую поддержку" террористам, совершившим нападение на редакцию Charlie Hebdo.

Как сообщалось, атака на сатирический еженедельник Charlie Hebdo произошла в Париже 7 января 2015 года. Два злоумышленника ворвались в редакцию и открыли огонь по сотрудникам. Тогда погибли 12 человек. Подозреваемых - братьев Шерифа и Саида Куаши - ликвидировал отряд спецназа в Италии во время штурма.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Франция, Charlie Hebdo, Кристоф Кастанер, Петер Шериф.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Стала известна причина задержек в оформлении "евроблях"
02 Беринчик вызвал на бой потенциального соперника Ломаченко
03 Ученые обнаружили газовое облако времен Большого взрыва
04 В Николаевской области разоблачили банду межрегиональных наркодиллеров
05 "В идеале - до Рождества": Волкер считает, что РФ может отпустить украинских моряков
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Разрушительное цунами в Индонезии: сотни погибших
Разрушительное цунами в Индонезии: сотни погибших
Маск восхищен успехами Китая в космической отрасли
Маск восхищен успехами Китая в космической отрасли
Венесуэла обвинила Гайану в нарушении суверенитета
Венесуэла обвинила Гайану в нарушении суверенитета
Рецепт дня: салат &quot;Царский&quot;
Рецепт дня: салат "Царский"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь