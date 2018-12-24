Теракт в Charlie Hebdo: Подозреваемого экстрадировали во Францию

Новости мира: Во Францию экстрадировали террориста, причастного к атаке на Charlie Hebdo.

Подозреваемый в причастности к теракту в редакции сатирического журнала Charlie Hebdo, арестованный 16 декабря в Джибути, был экстрадирован во Францию.

Об этом в воскресенье, 23 декабря, сообщили министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер и прокуратура Парижа, передает Радио Свобода.

"Один из самых опасных террористов, 36-летний Петер Шериф, арестованный 16 декабря в Джибути, был экстрадирован во Францию", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Шерифа был доставлен в Париж под охраной и в наручниках и взят под стражу в аэропорту Шарля де Голля. Его поиски велись с 2011 года.

Министр обороны Франции Флоранс Парли заявила накануне, что у правоохранителей есть подозрения по поводу причастности Шерифа к организации террористического нападения на редакцию журнала Charlie Hebdo 7 января 2015 года.

Следствие надеется, что арест Петера Шерифа поможет выйти на заказчиков этого преступления.

В минувшую пятницу, 21 декабря, прокуратура Парижа направила в суд дело 14 обвиняемых, которые, вероятно, оказывали "логистическую поддержку" террористам, совершившим нападение на редакцию Charlie Hebdo.

Как сообщалось, атака на сатирический еженедельник Charlie Hebdo произошла в Париже 7 января 2015 года. Два злоумышленника ворвались в редакцию и открыли огонь по сотрудникам. Тогда погибли 12 человек. Подозреваемых - братьев Шерифа и Саида Куаши - ликвидировал отряд спецназа в Италии во время штурма.