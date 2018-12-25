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Граждане Нидерландов самостоятельно решат, где нельзя использовать фейерверки

Граждане Нидерландов самостоятельно решат, где нельзя использовать фейерверки
00:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости мира: В Нидерландах горожане сами будут решать, зажигать ли фейерверки.

Муниципалитеты разрешили жителям городов самостоятельно решать вопрос об использовании фейерверков.

13 из 44 крупных населенных пунктов намерены провести в Новый год эксперимент и ввести специальные зоны для фейерверков.

Муниципалитет в прошлом году предоставил специальные таблички, которые установили в тех местах, где люди выступают против фейерверков. Однако учреждение не контролировало выполнение такого запрета. В этом году к Гааге присоединились Роттердам, Амстердам и Утрехт - жители этих городов могут сами решать, где пускать, а где не пускать салюты.

Амстердам и Роттердам ради безопасности своих жителей хотят выделить отдельные, специальные площадки для запуска салютов.

Делфт, Алмере и Хилверсум также присоединились к эксперименту. Власти городов надеются, что такие ограничения уменьшат расходы на уборку улиц после салютов, помогут избежать порчи имущества и главное - избежать травм и человеческих жертв.

Большинство людей не слишком активны в отношении запрета фейерверков, потому что не хотят ссориться с соседями, которые хотят традиционного, шумного празднования.

Особое внимание в Нидерландах уделяют фейерверкам из-за трагических событий в 2000 году. Тогда в городе Энсхеде взорвался склад фейерверков, который находился в жилой зоне. Это привело к гибели 22 человек. С тех пор власти ограничили продажу пиротехники. Ее можно приобрести только в магазинах, имеющих специальную лицензию.

По официальным данным, ежегодно около 500 человек в Нидерландах попадают в больницу из-за серьезных травм после запуска новогодних фейерверков.

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Нидерланды, Новый год, Фейерверки.
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