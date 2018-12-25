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BKA: Каждый день в Германии заводятся дела о пропаже от 250 до 300 человек

BKA: Каждый день в Германии заводятся дела о пропаже от 250 до 300 человек
00:46 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: В Германии ежедневно пропадает до 300 человек.

В минувшем году в Германии пропали без вести 11 тысяч человек, из них 7 тысяч - несовершеннолетние.

Такие данные со ссылкой на Федеральное управление уголовной полиции (BKA) приводит Welt.

"По данным ВКА в Висбадене, по всей стране пропало без вести около 11 тыс. человек, в том числе более 7 тыс. в возрасте до 18 лет… Каждый день в Германии заводятся дела о пропаже от 250 до 300 человек", - говорится в сообщении.

Около половины пропавших без вести несовершеннолетних составляют, по данным BKA, молодые беженцы без сопровождения. По состоянию на 1 октября 2018 года, около 3500 несопровождаемых беженцев в Германии пропали без вести, в том числе 902 – дети в возрасте до 13 лет. Однако, данную статистика вряд ли можно считать точной, поскольку некоторые беженцы (это относится и к взрослым) неоднократно регистрировались из-за различий в написании их имен.

Некоторые дела разрешаются через несколько дней, другие - через годы. Самым громким за последнее время стало дело о пропаже девочки Пегги, тело которой было обнаружено спустя 15 лет после убийства, а подозреваемый в его совершении был арестован две недели назад.

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Германия, Полиция, BKA, Пропажа людей.
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