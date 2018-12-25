Сальвини напомнил, что Италия не будет принимать корабли с мигрантами

Новости мира: Сальвини заявил, что порты Италии закрыты для кораблей с мигрантами

Глава МВД Италии Маттео Сальвини вновь заявил о том, что суднам со спасенными мигрантами запрещено заходить в порты страны.

Об этом он написал в Twitter.

Два корабля неправительственных организаций в субботу обратились с просьбой зайти в итальянский порт и высадить спасенных в Средиземном море мигрантов.

"Очередное судно неправительственной организации (голландский флаг), просит привезти в Италию десятки иммигрантов, спасенных у ливийского побережья. Мой ответ не меняется: итальянские порты закрыты, остановите движение людей!", - написал Сальвини

По сообщениям СМИ, после того, как кораблям отказали в Италии и на Мальте, корабль Proactiva Open Arms, перевозивший 311 человек, направился в Испанию.

Второе судно из немецкой неправительственной организации Sea Watch 3 также может направиться туда.