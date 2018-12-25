Зоомагазины Британии больше не смогут продавать котят и щенков

Новости мира: В Британии зоомагазинам запретили продавать щенков и котят.

Великобритания запретила сторонние продажи щенков и котят, чтобы защитить животных от эксплуатации.

Об этом сообщает Associated Press.

Правительство заявляет, что новый закон поможет расправиться с "фермами для щенков" и усложнит положение для недобросовестных торговцев, которые мало заботятся о благополучии животных.

Министр по защите животных Дэвид Ратли сказал, что запрет "является частью нашего обязательства по обеспечению того, чтобы любимые домашние животные получили правильное начало жизни".

В соответствии с новыми правилами, люди, желающие взять щенка или котенка, должны будут иметь дело непосредственно с заводчиком или центром передержки, а не с зоомагазинами или другими коммерческими дилерами.