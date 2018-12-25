Вор-неудачник в Норвегии "застрял" в машине и позвонил в полицию

Новости мира: Автоугонщик в Норвегии попал в неловкую ситуацию при попытке завладеть чужой машиной.

В Норвегии грабитель-неудачник застрял в автомобиле, который пытался украсть, и был вынужден звать на помощь полицию.

Об этом сообщает норвежское издание Adresseavisen.

Инцидент произошел утром накануне Рождества в городе Торнхейм.

В полицию позвонил мужчина, который рассказал, что звонит из автомобиля на стоянке автодилера. Его проблема заключалась в том, что он не мог выбраться из машины, которую собирался похитить.

"Он, вероятно, переоценил свои способности и по техническим причинам не смог выбраться из автомобиля. Тогда он пришел к выводу, что полиция в данной ситуации поможет лучше всего", - рассказали в полиции Тронхейма.

Сообщается, что мужчина даже включил аварийный сигнал автомобиля, чтобы патрулю было легче найти его.

После того как вора-неудачника вызволили из автомобиля его забрали в участок. Автомобиль при попытке угона не пострадал.