Скачать
Вторник, 25.12.2018
Расширенные санкции РФ против Украины: кто попал в список
Расширенные санкции РФ против Украины: кто попал в список
Сутки на Донбассе: 25 декабря ранен украинский военный
Сутки на Донбассе: 25 декабря ранен украинский военный
Юный талант Шахтера Мудрик - о первых шагах в футболе, звездной болезни и планах
Юный талант Шахтера Мудрик - о первых шагах в футболе, звездной болезни и планах
Новый год 2019: интересные игры и конкурсы для детей и взрослых
Новый год 2019: интересные игры и конкурсы для детей и взрослых

Додон выступил за сохранение "миротворцев" РФ в Приднестровье

Додон выступил за сохранение &quot;миротворцев&quot; РФ в Приднестровье
18:15 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua

Новости мира: Игорь Додон уповает на миротворцев РФ в Приднестровье и в связи с предстоящими выборами.

Президент Молдовы Игорь Додон считает российских миротворцев в Приднестровье фактором стабильности в регионе.

Об этом он написал на своей странице в Facebook после встречи с главой непризнанного Приднестровья я Вадимом Красносельским.

"Подтвердили важность сохранения ныне действующей миротворческой операции как фактора поддержания стабильности и спокойствия в зоне безопасности. При этом отметили, что в текущем году были определенные вызовы в данном направлении, но совместными усилиями их удалось преодолеть без каких-либо серьезных осложнений ", - написал Додон.

Стратегия обороны Молдовы без согласия Додона принята законно

Он выразил уверенность, что миротворцы "будут способствовать в создании благоприятной атмосферы по обеспечению беспрепятственного права всем гражданам Республики Молдова на свободное волеизъявление в ходе парламентских выборов, намеченных на 24 февраля 2019 года".

Правительство Молдовы предлагает заменить российских миротворцев на группу гражданских наблюдателей под международным мандатом. В тот же час Игорь Додон неоднократно высказывался против этого.

Парламентские выборы в Молдове намечены на 24 февраля 2019 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Приднестровье, Игорь Додон, Молодова.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Новогодний маникюр 2019: яркие идеи дизайна ногтей на Новый год (Фото)
02 Опасный циклон: Украину продолжает засыпать снегом
03 Поздравления с католическим Рождеством: интересные стихи, смс и картинки
04 Гороскоп на сегодня, 25 декабря 2018: все знаки Зодиака
05 Красивые открытки с Католическим Рождеством 25 декабря 2018 года
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Непогода в Украине: На каких трассах затруднено движение
Непогода в Украине: На каких трассах затруднено движение
Нацбанк выпускает медаль, посвященную Мариинскому дворцу
Нацбанк выпускает медаль, посвященную Мариинскому дворцу
Во сколько украинцам обойдется новогодний стол: что и на сколько подорожало
Что и на сколько подорожало в Украине
Католическое Рождество 2018: красивые поздравления в стихах для родных и друзей
Католическое Рождество 2018: красивые поздравления в стихах для родных и друзей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь