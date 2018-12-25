Додон выступил за сохранение "миротворцев" РФ в Приднестровье

Новости мира: Игорь Додон уповает на миротворцев РФ в Приднестровье и в связи с предстоящими выборами.

Президент Молдовы Игорь Додон считает российских миротворцев в Приднестровье фактором стабильности в регионе.

Об этом он написал на своей странице в Facebook после встречи с главой непризнанного Приднестровья я Вадимом Красносельским.

"Подтвердили важность сохранения ныне действующей миротворческой операции как фактора поддержания стабильности и спокойствия в зоне безопасности. При этом отметили, что в текущем году были определенные вызовы в данном направлении, но совместными усилиями их удалось преодолеть без каких-либо серьезных осложнений ", - написал Додон.

Он выразил уверенность, что миротворцы "будут способствовать в создании благоприятной атмосферы по обеспечению беспрепятственного права всем гражданам Республики Молдова на свободное волеизъявление в ходе парламентских выборов, намеченных на 24 февраля 2019 года".

Правительство Молдовы предлагает заменить российских миротворцев на группу гражданских наблюдателей под международным мандатом. В тот же час Игорь Додон неоднократно высказывался против этого.

Парламентские выборы в Молдове намечены на 24 февраля 2019 года.