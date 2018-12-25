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Вывод войск США из Сирии: Турция перебрасывает тяжелую технику к границе

Вывод войск США из Сирии: Турция перебрасывает тяжелую технику к границе
23:14 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира: Турция стягивает войска и тяжелую технику к границе с Сирией.

Эшелоны с большим количеством тяжелой бронетехники, артиллерии и военнослужащими прибывают во вторник по железной дороге в район турецкого города Килис на границе с Сирией, сообщают местные СМИ со ссылкой на очевидцев.

По шоссе в Килис также направляются автоколонны с военной техникой, в том числе, бронемашины и трейлеры с зачехленным грузом.

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил журналистам, что Анкара в соответствии с планами продолжает готовиться к операции в Сирии к востоку от реки Евфрат. "Все (военная операция - Ред.) спланировано и предусмотрено. Все идет согласно плану и с соблюдением расписания", - приводит слова Х.Акара турецкая газета Hurriyet.

Министр также заявил, что в ближайшие дни проведет переговоры с представителями США по вопросу договоренностей Анкары и Вашингтона в отношении сирийского города Манбидж.

Между тем, правительственные силы Сирии во вторник заняли район Аримах близ стратегически важного города Манбидж на севере страны. Турецкое информационное агентство Anadolu сообщило со ссылкой на источники в Манбидже, что в Аримах несколько часов назад въехали несколько десятков автомашин с военными, танки, БТР, грузовики с боеприпасами.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее во вторник заявил, что Анкара и Вашингтон договорились о завершении реализации дорожной карты по Манбиджу до вывода американских войск из Сирии.

12 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о скором начале антитеррористической операции на сирийской территории восточнее реки Евфрат. Однако 21 декабря Р.Эрдоган сообщил, что после разговора с президентом США Дональдом Трампом принял решение перенести на более поздний срок начало операции. На прошлой неделе Д.Трамп объявил, что решил вывести контингент США из Сирии, так как считает, что задача военных - уничтожение террористической группировки ИГ - выполнена.

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Сирия, Турция, Хулуси Акар, Килис.
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