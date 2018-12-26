Засилье фальшивомонетчиков: Граждан Болгарии призывают быть бдительными

Новости мира: Болгар предупредили о засилии фальшивомонетчиков в праздничные дни.

Финансовые эксперты Болгарского национального банка предупреждают граждан быть бдительными во время посещения праздничных ярмарок, так как именно в эти дни увеличивается оборот фальшивых банкнот.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

"Как показывает практика, во время массовых праздничных покупок увеличивается и оборот фальшивых банкнот. Согласно статистическим данным, к месяцам с повышенным риском получения в свой кошелек фальшивых купюр относится и декабрь", - отметил эксперт Национального банка Калин Христов.

По его словам, чаще всего фальшивомонетчики подделывают купюры номиналом в 20 левов (10 евро), однако в последнее время на рынке стали изымать и фальшивые монеты.

Христов подчеркнул при этом, что изобретением новых защитных технологий для денежных средств пользуются как монетные дворы, так и фальшивомонетчики.

Он отметил также, что в случае возникновения сомнений в подлинности денег, банкноты лучше всего проверить в пунктах обмена валюты, либо в ближайших банковских учреждения.