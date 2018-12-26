Глава МИД Британии поручил провести обзор случаев преследования христиан в мире

Новости мира: МИД Великобритании планирует изучить случаи преследования христиан во всем мире.

Глава МИД Великобритании Джереми Хант поручил провести независимый обзор случаев преследования христиан по всему миру. Об этом в среду сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Соединенного Королевства, передает УНН со ссылкой на публикацию издания The Telegraph, которое цитирует обращение МИД.

На основе исследования, проведение которого возглавит епископ Труро Филип Маунстивен (управляет епархией Диоцез Труро в составе церковной провинции Кентербери), будут подготовлены рекомендации правительству, которыми то сможет воспользоваться с целью поддержки преследуемых христиан в странах Ближнего Востока, Африки и Азии.

"Я попросил епископа Труро рассмотреть, как британское правительство может лучше реагировать на бедственное положение преследуемых христиан во всем мире. Мы можем и должны сделать больше", — сказал Хант.

"Мы стремимся определить дополнительные практические шаги, чтобы помочь остановить ужасающий уровень насилия, в результате которого 3 тысячи христиан были убиты в прошлом году из-за своей веры", — отметил специальный представитель британского премьер-министра по вопросам религии и убеждений лорд Тарик Ахмад, чья семья 70 лет назад была вынуждена покинуть Индию из-за преследований на религиозной почве.