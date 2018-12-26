На железной дороге в Берлине повредили кабель: ИГИЛ может быть причастен

Новости мира: Полиция ФРГ начала проверку связи ИГИЛ с порчей кабеля на железной дороге

Немецкая полиция проводит проверку после того, как флаг ИГИЛ был обнаружен недалеко от места, где повредили кабель на железной дороге в Берлине, пишет Reuters со ссылкой на заявление полиции, передает УНН.

Полицейские рассказали, что в воскресенье на железнодорожных путях были обнаружены разорванные провода, недалеко от них нашли флаг ИГИЛ и текст на арабском. Сейчас правоохранители выясняют, связаны ли эти находки и были ли у преступников политические мотивы.

Из-за повреждения проводов движение поездов было временно нарушено.

Как отмечает Deutsche Welle, в октябре похожие инциденты произошли в Нюрнберге и Мюнхене, тогда неизвестные злоумышленники растянули стальной кабель на путях, по которым ходят высокоскоростные поезда. По данным Bild, злоумышленники оставили письмо с угрозами на арабском языке, в котором угрожали провести новые атаки.