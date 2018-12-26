Скачать
Среда, 26.12.2018
Теракт в МИД Ливии: 3 человека погибли, 21 получили ранения
Теракт в МИД Ливии: 3 человека погибли, 21 получили ранения
Второй ребенок мигрантов в этом месяце умер на границе с США
Второй ребенок мигрантов в этом месяце умер на границе с США
Динамо интересуется нападающим французского клуба
Динамо интересуется нападающим французского клуба
Новый год 2019: интересные игры и конкурсы для детей и взрослых
Новый год 2019: интересные игры и конкурсы для детей и взрослых

На железной дороге в Берлине повредили кабель: ИГИЛ может быть причастен

На железной дороге в Берлине повредили кабель: ИГИЛ может быть причастен
04:23 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: Полиция ФРГ начала проверку связи ИГИЛ с порчей кабеля на железной дороге

Немецкая полиция проводит проверку после того, как флаг ИГИЛ был обнаружен недалеко от места, где повредили кабель на железной дороге в Берлине, пишет Reuters со ссылкой на заявление полиции, передает УНН.

Полицейские рассказали, что в воскресенье на железнодорожных путях были обнаружены разорванные провода, недалеко от них нашли флаг ИГИЛ и текст на арабском. Сейчас правоохранители выясняют, связаны ли эти находки и были ли у преступников политические мотивы.

Из-за повреждения проводов движение поездов было временно нарушено.

Как отмечает Deutsche Welle, в октябре похожие инциденты произошли в Нюрнберге и Мюнхене, тогда неизвестные злоумышленники растянули стальной кабель на путях, по которым ходят высокоскоростные поезда. По данным Bild, злоумышленники оставили письмо с угрозами на арабском языке, в котором угрожали провести новые атаки.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Германия, Железная дорога, Берлин, ИГИЛ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Невозможно сдерживать смех: наши лучшие ожидания и суровая реальность
02 Наев осмотрел обновленные блокпосты в Донецкой области
03 Новый год 2019: интересные игры и конкурсы для детей и взрослых
04 Путин и Лукашенко провели в Кремле безрезультатные переговоры
05 Интересные книги, после которых сложно будет начать читать новый роман
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Мэттис провел Рождество за работой
Мэттис провел Рождество за работой
Юный талант Шахтера Мудрик - о первых шагах в футболе, звездной болезни и планах
Михаил Мудрик: Звездную болезнь прошел в 12 лет
Расширенные санкции РФ против Украины: кто попал в список
Расширенные санкции РФ против Украины: кто попал в список
Уходящий год подарил миру рекордное количество научных статей
Уходящий год подарил миру рекордное количество научных статей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь