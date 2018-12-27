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Четверг, 27.12.2018
Министр обороны Германии раскритиковала Трампа за решение вывести войска из Сирии
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Министр обороны Германии раскритиковала Трампа за решение вывести войска из Сирии

Министр обороны Германии раскритиковала Трампа за решение вывести войска из Сирии
01:45 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: Министр обороны ФРГ считает, что террористическая организация ИГИЛ еще не полностью разгромлена.

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляен (Ursula von der Leyen) не соглашается с утверждением американского президента Дональда Трампа о полной победе над террористической группировкой ИГИЛ.

"В кругу союзников (по НАТО. - Ред.) господствует единство относительно того, что ИГИЛ еще не полностью разгромлена", - сказала она в интервью изданию Rheinische Post, фрагменты которого опубликованы в среду, 26 декабря, передает DW.com.

Комментируя решение Вашингтона о выводе войск из Сирии, министр отметила, что США "до сих пор никому не объясняли, насколько далеко идущими являются их планы в отношении Сирии".

"Мы находимся там также вместе с многими дружественными европейскими государствами и странами мусульманского мира, которые стремятся предотвратить возрождение террора ИГИЛ", - добавила фон дер Ляен.

По ее словам, планы Бундесвера в этом регионе остаются неизменными.

"Еще существует потребность в заправке самолетов союзников и разведывательных снимках наших самолетов Tornado, особенно что касается тайников ИГИЛ на огромных пространствах в иракской пустыне", - отметила министр.

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Сирия, Германия, США, НАТО, Дональд Трамп, ИГИЛ, Урсула фон дер Ляен.
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