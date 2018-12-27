Внедрение 5G в Великобиритании: Министр обороны обеспокоен участием Huawei

Новости мира: Британский министр обороны обеспокоен участием Huawei во внедрении связи 5G в стране.

Британский министр обороны Гэвин Уильямсон серьезно обеспокоен привлечением китайской телекоммуникационной компании Huawei в развертывании сети стандарта 5G в Великобритании, передает УНН со ссылкой на ряд местных СМИ, в частности телеканал ITV News и газету Daily Mail.

"Я испытываю серьезную, очень глубокую обеспокоенность по поводу обеспечения Huawei сетевой связи 5G в Великобритании, — приводит издание слова главы британского ведомства. — Нам стоит отнестись к этому очень серьезно".

"Нам необходимо взглянуть на то, что делают такие (наши) партнеры, как Австралия и США, чтобы убедиться, что они обеспечивают максимальную безопасность сети стандарта 5G, а также нам нужно признать тот факт, что, как недавно выяснилось, Китай иногда предпринимает злонамеренные действия", — заявил Уильямсон.