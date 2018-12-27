Землетрясение на Сицилии: пострадали 30 человек, есть разрушения

Новости мира: В Италии на острове Сицилия в результате извержения вулкана Этна, последовавшего после землетрясения, пострадали 30 человек, разрушены дома и церкви.

В Италии по прошествии двух дней после извержения самого большого и наиболее активного вулкана Этна в Европе, в небо выбросился огромный столб пепла, который привел к временному закрытию аэропорта города Катании на восточном побережье Сицилии.

Напомним, землетрясение произошло 26 декабря в 03:19 утра по местному времени, многие жители были вынуждены покинуть свои дома и прятаться в автомобилях.

По словам местных чиновников, землетрясение ощущалось как очень мощное, так как его эпицентр находился относительно неглубоко - на глубине 1 км. В результате стихии пострадали 30 человек, разрушены дома.

Как сообщается, в основном повреждены старые здания в городах Санта-Венерина и Цафферана-Этна. Существенно пострадали несколько старинных церквей.К счастью, на момент стихии внутри никого не было.

По информации чиновников, пострадавшие получили травмы в основном во время падения каменной кладки, когда они бежали из своих домов.

В последствии, 10 человек госпитализировали в больницу, о других пострадавших заботятся друзья и члены семей. По предварительной информации, никто из пострадавших не получил серьезных травм.

Напомним, власти Индонезии призывают людей избегать побережья и местности возле вулкана из-за опасений нового цунами. Сейчас пляжи в основном пустые в пострадавшем районе, который обычно переполнен туристами. Однако некоторые жители бросили вызов опасности, вернувшись в разрушенные дома.