Грузинская православная церковь поддерживает ПЦУ

Новости мира: На заседании Священного Синода Грузинской православной церкви обсуждался вопрос признания автокефалии Православной церкви Украины.

На заседании Священного Синода Грузинской православной церкви, которое проходило 27 декабря, обсуждался вопрос признания автокефалии Православной церкви Украины. Об этом пишет "Эхо Кавказа".

Как заявил после окончания заседания Синода архиепископ Цилканской и Душетской епархии Зосима, Священный Синод воздержался от принятия официального решения, пока не будет обнародовано постановление Вселенского патриарха.

По словам архиепископа Зосимы, Грузинская православная церковь, предположительно, поддержит автокефалию Украинской церкви, однако окончательное решение будет известно позже.

"В январе будет обнародовано постановление Вселенского патриарха, и наша церковь примет решение после этого. Сейчас мы воздержались. ГПЦ поддержит автокефалию Украинской православной церкви", - заявил архиепископ Цилканской и Душетской епархии.