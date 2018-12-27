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Более десятка человек пострадали при нападении в церкви в Австрии

Более десятка человек пострадали при нападении в церкви в Австрии
23:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира: По данным венской полиции, речь идет о пяти пострадавших, один из них получил серьезные ранения.

До 15 человек получили ранения при нападении двух неизвестных на церковь при монастыре в Вене, сообщают в четверг австрийские СМИ.

В то же время, по данным венской полиции, речь идет о пяти пострадавших, один из них получил серьезные ранения. Все получившие ранения являются монахами, отмечается на странице полиции в Twitter.

Нападение произошло примерно в 13:30 по местному времени, полиция проводит операцию на месте происшествия. По первым данным, речь не идет о теракте.

Инцидент произошел в районе Флоридсдорф на севере Вены.

Предположительно, речь идет об ограблении. В районе проведения операции полиции были слышны звуки стрельбы.

Пока не уточняется, взяты ли преступники под стражу.

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Европа, Австрия, Вена, Нападение в церкви.
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