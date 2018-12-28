Таможня Нидерландов ищет более 100 новых сотрудников из-за Brexit

Новости мира: Из-за Brexit сотни новых сотрудников нужны для пограничного контроля в аэропортах Схипхол и Роттердам.

Персонал ищут для пограничного контроля в аэропорты Схипхол и Роттердам.

Об этом сообщает NOS.

“Таможня работает над одной из крупнейших кампаний по подбору персонала. Из-за Brexit сотни новых сотрудников нужны для пограничного контроля в аэропортах Схипхол и Роттердам, - говорится в сообщении.

На таможне проходят обучение. Например, недалеко от аэропорта Схипхол есть целый учебный центр. Там новички получают мастер-класс с проверки багажа.

В общем нужно около 900 дополнительных таможенников.

В этом месяце подсчитали, что расходы правительства Нидерландов могут возрасти до 2,3 миллиарда евро. Большая часть денег необходима для дополнительных проверок такими службами, как управление по безопасности пищевых продуктов и потребительских товаров, таможня.