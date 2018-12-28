Франция осудила решение Японии возобновить охоту на китов

Новости мира: Франция разочарована решением Японии от 26 декабря выйти из Международной китобойной комиссии, чтобы восстановить охоту на китов.

Париж осудил решение Японии выйти из Международной китобойной комиссии (МКК), чтобы восстановить коммерческую охоту на китов. Об этом сообщается распространенном в четверг заявлении министерства иностранных дел Франции.

“Франция разочарована решением Японии от 26 декабря выйти из Международной китобойной комиссии, чтобы восстановить охоту на китов с июля 2019”, — говорится в заявлении.

В частности, в заявлении добавляется, что Франция продолжает поддерживать мораторий от 1986 года на коммерческий промысел китов и выступает против охоты на китов в научных целях.

Напомним, правительство Японии приняло решение о выходе из Международной комиссии по промыслу китов, чтобы восстановить их коммерческую добычу.