Франция осудила решение Японии возобновить охоту на китов

Париж осудил решение Японии выйти из Международной китобойной комиссии (МКК), чтобы восстановить коммерческую охоту на китов. Об этом сообщается распространенном в четверг заявлении министерства иностранных дел Франции.
“Франция разочарована решением Японии от 26 декабря выйти из Международной китобойной комиссии, чтобы восстановить охоту на китов с июля 2019”, — говорится в заявлении.
В частности, в заявлении добавляется, что Франция продолжает поддерживать мораторий от 1986 года на коммерческий промысел китов и выступает против охоты на китов в научных целях.
Напомним, правительство Японии приняло решение о выходе из Международной комиссии по промыслу китов, чтобы восстановить их коммерческую добычу.