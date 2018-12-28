Власти Швейцарии признали диалект 4 тысяч человек

Швейцарское правительство официально признало языком меньшинств диалект, которым в кантоне Юра говорят от 3 до 4 тысяч человек.
Об этом пишет Swiss Info, ссылаясь на телерадиокомпанию RTS.
Это решение, практически незаметно принятое в декабре, соответствует рекомендациям Совета Европы и его Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, отмечается в сообщении.
Юрассийским диалектом говорят или его понимают только от 3 до 4 тысяч человек. Однако этого оказалось достаточно для того, чтобы признать распространенный в кантоне Юра диалект полноценным малым языком Швейцарии.
Федеральное правительство Швейцарии уже признало диалекты кантонов Вале, Фрибур и Во языками меньшинств. Юрассийский диалект имеет другие корни. Он пошел от франко-контийского языка, который употреблялся во французском регионе Бургундия - Франш-Конте, тогда как другие выросли с франко-провансальских языков.
Решение признать юрасийский диалект языком меньшинства призвано подчеркнуть важность диалектов французского языка, которые используются в Швейцарии. Находясь под угрозой исчезновения, они являются предметом целого ряда научных исследований. Им также посвящено множество культурных проектов, реализуемых при поддержке властей кантонов.