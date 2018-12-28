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В Норвегии из музея украли картины известного экспрессиониста Мунка

В Норвегии из музея украли картины известного экспрессиониста Мунка
22:52 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: Из музея Стенерсена в Осло украли шесть картин известного художника экспрессиониста Эдварда Мунка.

Шесть картин норвежского художника экспрессиониста Эдварда Мунка (1863-1944) пропали из музея Стенерсена в Осло. Об этом сообщает газета Dagbladet.

Исчезли такие работы, как "Смерть Марата", "Омега плачет", "Плачущая девушка у кровати", "Портрет фру Р.", "Тиргартен-Берлин" и "Оге Кристиан Гирлёфф".

Считалось, что пропавшие работы находились в хранилище музея, однако их там не оказалось. Директор музея Стейн Улаф Хенриксен не смог объяснить, почему пропажа работ известного норвежского художника не была зарегистрирована ранее.

Перед этим во время сверки музейные работники обнаружили пропажу как минимум 47 произведений искусства, в том числе 26 работ Мунка. Журналисты выяснили, что с 1952 года часть работ, составлявших коллекцию музея, долгое время находились без охраны в общежитии и кафе студенческого городка Согн.

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До 1994 года у музея Стенерсена вообще не было своего здания. Прославился Эдвард Мунк благодаря картине "Крик", она считается второй по популярности в мире после "Моны Лизы" Леонардо да Винчи. Кроме того, это одно из самых дорогих полотен в мире - в мае 2012 года ее продали на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке за 119,9 млн долларов США.

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Норвегия, Эдвард Мунк, Кража, Осло, Картины, Норвежский экспрессионист, Музей Стенерсен.
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