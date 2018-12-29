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Премьер Албании сменил 15 членов правительства из-за протестов студентов

Премьер Албании сменил 15 членов правительства из-за протестов студентов
07:45 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Премьер-министр Албании переформатировал правительство в ответ на студенческие протесты.

Премьер-министр Албании Эди Рама переформатировал правительство в ответ на студенческие протесты, жалобы о коррупции и обвинения от оппозиции в неэффективной работе.

Об этом сообщает AP.

"Премьер-министр Албании переформатировал правительство в ответ на студенческие протесты, жалобы о коррупции и (обвинения – ред.) от оппозиции в неэффективной работе", - говорится в сообщении.

Как сообщает AP, Эди Рама заменил восемь из 15 членов Кабмина, в частности, министров иностранных дел и финансов.

При этом Рама подчеркнул, что уже бывшие министры будут играть важную роль в качестве политических лидеров на местных выборах в июне 2019 года.

Отмечается, что в Албании студенты вузов более две недели не ходят на занятия, требуя уменьшить стоимость обучения и увеличить инвестиции в высшее образование.

Оппозиция обвинила уволенных министров в коррупции и неэффективной работе.

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Европа, Протесты, Албания, Политика, Эди Рама.
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