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Великобритания обеспокоена количеством “штурмующих” Ла-Манш мигрантов

Великобритания обеспокоена количеством “штурмующих” Ла-Манш мигрантов
07:23 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Глава МВД Великобритании Саджид Джавид также выразил намерение провести срочную телефонную беседу со своим французским коллегой по этому поводу.

Великобританию беспокоит резкий рост числа искателей убежища, пытающихся попасть в страну через Ла Манш.

Об этом заявили в министерстве внутренних дел страны, сообщает Reuters.

“Министр настоял, чтобы министерство внутренних дел относилось к ситуации как к серьезному инциденту и обратился с запросом на предоставление ежедневных обновлений”, - говорится в заявлении ведомства.

Глава МВД Великобритании Саджид Джавид также выразил намерение провести срочную телефонную беседу со своим французским коллегой по этому поводу.

Министр добавил, что хочет сделать все возможное, чтобы сдержать мигрантов от опасного путешествия “на волне беспокойства, что гибель людей - это лишь вопрос времени”.

Reuters напоминает, что в течение последних трех дней около 70 человек были перехвачены в Ла-Манше во время попытки пересечь одну из наиболее загруженных морских проливов в шлюпках.

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Мигранты, Великобритания, Европа, Политика, Ла Манш.
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