Меркель опустилась на третье место в рейтинге популярности немецких политиков

Новости мира: Крамп-Карренбауэр обошла Меркель в рейтинге популярности немецких политиков.

Новый лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр обошла канцлера Ангелу Меркель в рейтинге популярности немецких политиков.

Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованные изданием Spiegel.

По данным исследования, Крамп-Карренбауэр поддерживают 58% респондентов, и она занимает второе место в рейтинге.

Возглавляет рейтинг президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, который остается самым популярным немецким политиком.

По сравнению с сентябрем, когда в последний раз проводился аналогичный опрос, рейтинг Крамп-Карренбауэр вырос на 16%.

Меркель занимает третье место с рейтингом 48% респондентов. На четвертом месте идет глава МИД ФРГ Хайко Маас (45%), на пятом - сопредседатель фракции Левой партии в Бундестаге Сара Вагенкнехт (44%).

Напомним, Крамп-Карренбауэр сменила на посту председателя ХДС Ангелу Меркель, которая руководила партией 18 лет.

За Крамп-Карренбауэр 7 декабря проголосовали 517 из 999 делегатов съезда немецких консерваторов.