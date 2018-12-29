Скачать
Суббота, 29.12.2018
Кулеба: РФ в 2018 году усилила атаки на Совет Европы
Кулеба: РФ в 2018 году усилила атаки на Совет Европы
Сущенко поместили в карцер и там издеваются над ним
Сущенко поместили в карцер и там издеваются над ним
Украинец Стаховский пробился в финал квалификации в Катаре
Украинец Стаховский пробился в финал квалификации в Катаре
Поздравления с Новым годом 2019: прикольные открытки в гифках
Поздравления с Новым годом 2019: прикольные открытки в гифках

Меркель опустилась на третье место в рейтинге популярности немецких политиков

Меркель опустилась на третье место в рейтинге популярности немецких политиков
14:15 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: Крамп-Карренбауэр обошла Меркель в рейтинге популярности немецких политиков.

Новый лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр обошла канцлера Ангелу Меркель в рейтинге популярности немецких политиков.

Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованные изданием Spiegel.

По данным исследования, Крамп-Карренбауэр поддерживают 58% респондентов, и она занимает второе место в рейтинге.

Возглавляет рейтинг президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, который остается самым популярным немецким политиком.

По сравнению с сентябрем, когда в последний раз проводился аналогичный опрос, рейтинг Крамп-Карренбауэр вырос на 16%.

Меркель занимает третье место с рейтингом 48% респондентов. На четвертом месте идет глава МИД ФРГ Хайко Маас (45%), на пятом - сопредседатель фракции Левой партии в Бундестаге Сара Вагенкнехт (44%).

Напомним, Крамп-Карренбауэр сменила на посту председателя ХДС Ангелу Меркель, которая руководила партией 18 лет.

За Крамп-Карренбауэр 7 декабря проголосовали 517 из 999 делегатов съезда немецких консерваторов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Германия, Ангела Меркель, Рейтинг, Сара Вагенкнехт, Франк Вальтер Штайнмайер, Хайко Маас, Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 29 декабря 2018: все знаки Зодиака
02 Онкологи подсказали, как распознать рак мозга на первой стадии
03 Гройсман: Мы сегодня добываем 20 млрд кубов газа, потребляем - 33
04 Стали известны необычные факты об избиении популярного певца
05 Менеджер Нурмагомедова: У Мейвезера нет храбрости для ММА
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Погода на праздничные выходные: какие сюрпризы ждут украинцев
Погода на праздничные выходные
Новые директора Tesla: Названы имена
Новые директора Tesla: Названы имена
Главные новости 28 декабря: Перенос Рождества, взрыв в Каире и заявление Кремля
Итоги 28 декабря
Украинский театр: самые успешные театральные актеры и актрисы
Украинский театр: самые успешные театральные актеры и актрисы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь