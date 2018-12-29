У побережья Кипра загорелся и сел на мель танкер

Новости мира: Возле Кипра загорелся нефтяной танкер, есть пострадавшие.

Нефтяной танкер Athlos загорелся у побережья кипрского города Ларнака. В результате инцидента двое членов экипажа были госпитализированы с ожогами.

Об этом сообщает Cyprus Mail.

"В субботу в 9.30 нефтяной танкер Athlos загорелся у побережья Ларнаки. В результате инцидента двое членов экипажа были госпитализированы с ожогами", - говорится в сообщении.

Как сообщает Cyprus Mail, еще трое членов экипажа были направлены в медучреждения на обследование.

Всего на момент пожара на борту судна находилось 17 членов экипажа.

По данным полиции, судно не перевозило опасных материалов, и следовало пустым из порта Ларнаки в Грецию.

Сейчас местные правоохранители проводят расследование, чтобы установить причину пожара.