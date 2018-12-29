Скачать
Суббота, 29.12.2018
Зона украинского контроля в Черном море будет расширена в два раза
Зона украинского контроля в Черном море будет расширена в два раза
Посол: Чего бы я не хотел точно, так это чтобы белорусов пугали Украиной
Посол: Чего бы я не хотел точно, так это чтобы белорусов пугали Украиной
Украинец Стаховский пробился в финал квалификации в Катаре
Украинец Стаховский пробился в финал квалификации в Катаре
Поздравления с Новым годом 2019: прикольные открытки в гифках
Поздравления с Новым годом 2019: прикольные открытки в гифках

У побережья Кипра загорелся и сел на мель танкер

У побережья Кипра загорелся и сел на мель танкер
16:23 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: Возле Кипра загорелся нефтяной танкер, есть пострадавшие.

Нефтяной танкер Athlos загорелся у побережья кипрского города Ларнака. В результате инцидента двое членов экипажа были госпитализированы с ожогами.

Об этом сообщает Cyprus Mail.

"В субботу в 9.30 нефтяной танкер Athlos загорелся у побережья Ларнаки. В результате инцидента двое членов экипажа были госпитализированы с ожогами", - говорится в сообщении.

Как сообщает Cyprus Mail, еще трое членов экипажа были направлены в медучреждения на обследование.

Всего на момент пожара на борту судна находилось 17 членов экипажа.

По данным полиции, судно не перевозило опасных материалов, и следовало пустым из порта Ларнаки в Грецию.

Сейчас местные правоохранители проводят расследование, чтобы установить причину пожара.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кипр, Танкер, Ларнака, Athlos.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 29 декабря 2018: все знаки Зодиака
02 Онкологи подсказали, как распознать рак мозга на первой стадии
03 Гройсман: Мы сегодня добываем 20 млрд кубов газа, потребляем - 33
04 Стали известны необычные факты об избиении популярного певца
05 Менеджер Нурмагомедова: У Мейвезера нет храбрости для ММА
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Погода на праздничные выходные: какие сюрпризы ждут украинцев
Погода на праздничные выходные
Новые директора Tesla: Названы имена
Новые директора Tesla: Названы имена
Митрополит Епифаний рассказал, когда начнется процедура предоставления Томоса
Процедура предоставления Томоса начнется 5 января
Украинский театр: самые успешные театральные актеры и актрисы
Украинский театр: самые успешные театральные актеры и актрисы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь