Протесты "желтых жилетов": Во Франции полиция применила слезоточивый газ

Новости мира: Протесты во Франции продолжаются, произошли столкновения в нескольких городах, полиция применила слезоточивый газ.

Французская полиция применила слезоточивый газ в Париже к демонстрантам, участвующим в седьмой волне "желтых жилетов".

Об этом сообщает AFP.

Несколько сотен человек собрались возле офисов France Televisions и телеканала BFM в центре столицы, выкрикивая "fake news" и призывая к отставке президента Эммануэля Макрона.

Протестующие вышли на трамвайные линии и бросали разные предметы в полицию, которая ответила шумовыми гранатами со слезоточивым газом и задержала несколько человек.

Слезоточивый газ также применялся в Нанте, а протесты сегодня проходят в Лионе, Марселе Бордо и Тулузе.

Протестное движение, которое продолжалось полтора месяца, значительно сократилось за последние недели: 22 декабря во Франции было всего 38 600 демонстрантов против 66 000 неделей ранее и 282 000 в первый день мобилизации 17 ноября.

Напомним, протесты "желтых жилетов" во Франции начались 17 ноября. На акции вышли водители, не согласны с повышением налога на горючее. И хотя французские власти пошли на уступки и отменил запланированное повышение налога на топливо, а также повышение цен на электричество и газ, протестующие расширили круг требований - начиная от повышения зарплат, снижение налогов и заканчивая требованием отставки президента.

В ответ на протесты президент Франции Эммануэль Макрона объявил ряд мер по улучшению социально-экономического положения. Он заявил, что со следующего года во Франции на 100 евро будет увеличена минимальная заработная плата, предусмотрены меры по улучшению обеспечения пенсионеров, работа в сверхурочные часы будет оплачиваться без вычета налогов.

А накануне мэрия Парижа приняла решение не отменять традиционные новогодние празднования на Елисейских полях, несмотря на угрозы новой акции "желтых жилетов".