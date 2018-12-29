Британия не намерена восстанавливать на должностях выгнанных дипломатов РФ

Новости мира: В Британии опровергли заявление посла России о восстановлении численности дипломатов.

Представители Великобритании опровергли заявление российского посла в Лондоне Александра Яковенко, якобы две страны согласились постепенно восстановить на должностях десятки дипломатов, выгнанных обеими сторонами после отравления Сергея и Юлии Скрипалей в британском городе Солсбери.

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Никаких новых договоренностей не согласовано. В нашей позиции в отношении русского дипломатического присутствия в Великобритании не было никаких изменений, включительно с мерами, принятыми после Солсбери. Комплектование наших соответствующих миссий происходит в пределах этих ограничений", – подчеркнул представитель посольства Великобритании в Москве.

28 декабря посол России в Великобритании заявил, что Москва и Лондон достигли договоренностей о постепенном восстановлении численности дипломатических представителей в Великобритании и РФ с января 2019 года.