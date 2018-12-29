"Желтые жилеты" в Гааге бросались фейерверками, дымовыми шашками и стульями

В нидерландской Гааге участники акции движения "желтых жилетов" зажигали фейерверки и дымовые шашки, поэтому должна была вмешаться полиция.
Об этом сообщает NOS.
"Демонстранты бросались фейерверками и дымовыми шашками. Когда они направлялись к мэрии, вмешались правоохранители", - говорится в сообщении.
Отмечается, что демонстранты также бросались стульями с террас кафе. Однако правоохранители быстро положили конец хулиганским действиям.
Восьмерых наиболее активных участников арестовали.
Всего в акции участвовали около 200 человек.