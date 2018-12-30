Полиция Нидерландов задержала четырех подозреваемых в подготовке теракта

Новости мира: Детали о подозреваемых и преступлении, которое они готовили, не сообщаются.

В нидерландском городе Роттердам полиция 29 декабря задержала четырех подозреваемых в подготовке теракта.

Об этом сообщает DW.

"Их (задержанных - ред.) подозревают в причастности к подготовке террористического преступления", - говорится в заявлении полиции.

Как отмечается, антитеррористические подразделения и полиция арестовали мужчин и провели обыски в местах, где они были задержаны.

Правоохранители во время расследования намерены сфокусироваться прежде всего на природе и масштабе террористической угрозы.

Как известно, Нидерланды обошли крупные террористические атаки наподобие совершенных в Бельгии, Франции или Германии. Однако, в июне полиция страны задержала двух мужчин марокканского происхождения, которых подозревают в подготовке нападений, в частности в Роттердаме и во Франции.