Скачать
Воскресенье, 30.12.2018
Нацкомиссия в ожидании разрешение на проверку облгазов Фирташа
Нацкомиссия в ожидании разрешение на проверку облгазов Фирташа
На Труханова пожаловались в полицию из-за того, что он вытолкал журналиста
На Труханова пожаловались в полицию из-за того, что он вытолкал журналиста
Хачериди отверг предложение Карабаха
Хачериди отверг предложение Карабаха
Мечта каждой: какие мужчины нравятся женщинам (Фото)
Мечта каждой: какие мужчины нравятся женщинам (Фото)

Премьер Эстонии призвал всех спокойно работать и не бояться войны

Премьер Эстонии призвал всех спокойно работать и не бояться войны
05:19 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира: Премьер-министр Юри Ратас сообщил, что хочет, чтобы Эстония в 2019 году стала государством дружелюбной страной.

В Эстонии нет страха перед войной, заявил премьер-министр Юри Ратас (Juri Ratas) и пожелал своей стране больше дружелюбия и желания строить мосты, а не рыть окопы.

"В Эстонии нет военной истерии или страха перед войной, (...) царят мир и безопасность. Эстония очень хорошо защищена - как собственными силами, так и со стороны партнеров - Евросоюза и НАТО. И насчет этого жителям Эстонии не стоит беспокоиться. Они могут спокойно работать, учиться", - заявил глава правительства в субботу, подводя итоги года в интервью государственному телеканалу ETV+.

Он выразил сожаление, что существуют определенные моменты, где стопроцентные гарантии невозможны. Например, в случае терактов во всем мире, в разных местах и городах.

"В этом плане нужно серьезно укреплять международное сотрудничество, работать над превентивными мерами. Но полной уверенности в этом достичь невозможно", - отметил эстонский премьер

Он также заявил о неприемлемости запугивания политиков или судей, выступавших за присоединение Эстонии к Глобальному пакту ООН о миграции.

Ю.Ратас не поддержал прозвучавшие среди некоторых политиков заявления о том, чтобы в эстонском обществе следует при выдвижении кандидатуры на какую-либо должность для русскоязычных жителей, в отличие от эстоноязычных, проводить дополнительные тесты или предъявлять дополнительные требования. "Нагнетать подобные разногласия в обществе, на мой взгляд, неправильно", - сказал он.

"Я хочу, чтобы Эстония в 2019 году стала государством, в котором люди не должны испытывать страх, в котором будет больше дружелюбия и желания строить мосты, а не рыть окопы", - подчеркнул глава правительства.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Эстонии, Эстонии, Юри Ратас, Премьер-министр Юри Ратас.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Короткие поздравления с Новым годом 2019 в стихах, красивые открытки со свинками
02 Медики назвали самые полезные продукты, содержащие кальций
03 Епифаний сообщил, в каком случае Рождество перенесут на 25 декабря
04 Епифаний заверил, что Филарет будет и дальше совершать богослужения
05 В Оболонском районе Киева нашли котенка с бешенством: Объявлен карантин
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Погода на праздничные выходные: какие сюрпризы ждут украинцев
Погода на праздничные выходные
Австрия обложит налогом Facebook и Amazon
Австрия обложит налогом Facebook и Amazon
Хуситы передали Ходейду правительству Йемена
Хуситы передали Ходейду правительству Йемена
Медики назвали газировку опасной для почек
Медики назвали газировку опасной для почек
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь