Юнкер: ЕС не пытается удержать Британию

Новости мира: Европейский союз хочет начать обсуждение будущих отношений, после одобрения Brexit.

Европейский Союз не пытается удержать Британию и хочет начать обсуждение будущих отношений, когда парламент страны одобрит правительственный план Brexit. Об этом заявил председатель Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер, сообщает Reuters.

"Есть намеки, что наша цель состоит в том, чтобы удержать Великобританию в ЕС всеми возможными средствами. Это не наше намерение. Все, что мы хотим, это ясность в наших будущих отношениях", — сказал он.

По словам председателя ЕК, Брюссель уважает результаты проведенного в 2016 году референдума, и единственное, чего хотят руководители ЕС, — ясность относительно дальнейших отношений.

Как известно, 11 декабря парламент Великобритании так и не провел голосование по достигнутому правительством Терезы Мэй соглашению с Брюсселем о выходе страны из ЕС. Новое голосование состоится не ранее 7 января 2019 года.