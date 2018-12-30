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Юнкер: ЕС не пытается удержать Британию

Юнкер: ЕС не пытается удержать Британию
17:21 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Европейский союз хочет начать обсуждение будущих отношений, после одобрения Brexit.

Европейский Союз не пытается удержать Британию и хочет начать обсуждение будущих отношений, когда парламент страны одобрит правительственный план Brexit. Об этом заявил председатель Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер, сообщает Reuters.

"Есть намеки, что наша цель состоит в том, чтобы удержать Великобританию в ЕС всеми возможными средствами. Это не наше намерение. Все, что мы хотим, это ясность в наших будущих отношениях", — сказал он.

По словам председателя ЕК, Брюссель уважает результаты проведенного в 2016 году референдума, и единственное, чего хотят руководители ЕС, — ясность относительно дальнейших отношений.

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Как известно, 11 декабря парламент Великобритании так и не провел голосование по достигнутому правительством Терезы Мэй соглашению с Брюсселем о выходе страны из ЕС. Новое голосование состоится не ранее 7 января 2019 года.

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Все по теме:

ЕС, Великобритания, Брюссель, Европейский союз, Жан-Клод Юнкер, Тереза Мэй, Brexit.
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