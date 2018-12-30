Россия теряет привлекательность для заробитчан из Молдовы

Новости мира: Объем денежных переводов заробитчан из России в Молдову снизился до 25%.

Доля России в структуре денежных переводов гастарбайтеров в Молдову снизилась в 2018 году до четверти общего объема переводов.

Такую информацию обнародовали в Национальном банке Молдовы, сообщает корреспондент Укринформа в РМ.

"С 2014 года, когда доля России в структуре денежных переводов в Молдову составляла около двух третей, отмечается резкое снижение объема переводов из России. Сейчас общий объем переводов от работающих в России молдавских граждан составляет чуть более четверти от общего объема переводов", - говорится в сообщении.

Подчеркивается также, что денежные переводы от более чем миллиона работающих за пределами Молдовы граждан за 11 месяцев 2018 года выросли на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли $ 1,17 млрд.

В структуре валютных переводов продолжает расти доля евро, которая увеличилась до 51,7%. Доля американского доллара составила 42,3%, а российского рубля — лишь 6%, что почти на 1% меньше, чем в 2017 году.