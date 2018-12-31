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В следующем году в Молдове вступит в силу закон о запрете полиэтиленовых пакетов

В следующем году в Молдове вступит в силу закон о запрете полиэтиленовых пакетов
00:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: С 1 января Молдова начинает "избавляться" от полиэтиленовых пакетов.

С 1 января 2019 года в Молдове вступают в силу поправки к Закону о внутренней торговле, в соответствии с которыми в розничной торговле будет запрещено использование одноразовых полиэтиленовых пакетов.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа в Молдове.

В соответствии с законодательными изменениями, первыми из магазинов исчезнут так называемые толстостенные пакеты, толщина которых составляет более 50 микрон. С начала 2020 года из розничной торговли будут изъяты самые вредные, по мнению специалистов, пакеты толщиной 15 микрон.

В 2021 году в Молдове будет полностью запрещено использование любых видов пластиковых пакетов, за исключением пакетов, произведенных из экологически чистых материалов и используемых для упаковки товаров в заводских условиях. Планируется также поэтапный переход на бумажные пакеты.

В настоящее время, согласно статистическим данным Министерства экономики, на каждого жителя Молдовы в год приходится по 140 пластиковых пакетов.

Ежегодно в республике используются до 140 миллионов такой "упаковки".

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Молдова, Закон, Пластик, Пластиковые пакеты.
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